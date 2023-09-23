Україна

Керманич ЛНЗ висловився про поразку від київського Динамо у матчі УПЛ.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ на своєму полі поступився київському Динамо (2:4).

Головний тренер ЛНЗ Олег Дулуб поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Задоволений грою на 50%. У кінці матчу ми зробили рахунок 2:3 і мали ще 3 хвилини, щоб створити щось ще. Однак знову дитячі помилки в опорній зоні.

Щодо Лопирьонка, будемо розбиратися, що з його здоров’ям. Схоже, там не ушкодження. Лікар увечері буде дивитися", — цитує слова Дулуба УПЛ ТБ.

Дивитися відео голів та огляд матчу ЛНЗ Черкаси — Динамо Київ ви можете на Football.ua.