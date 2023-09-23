Україна

Керманич Полісся — про перемогу над Минаєм у матчі УПЛ.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся здобуло вольову перемогу над закарпатським Минаєм з рахунком 2:1.

Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Ми намагались діяти агресивно з перших хвилин, але Минай був незгодний з цим. Ми побачили їхній характер.

У першому таймі було багато боротьби, а футболу з нашого боку я не побачив. Після перерви зробили заміни. Хлопці активно ввійшли, ввімкнули характер, без якого не можна грати у футбол, і не хотіли програвати. Сподобалося це, але якість гри повинна бути кращою", — цитує слова Калітвінцева УПЛ ТБ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Полісся — Минай ви можете на Football.ua.