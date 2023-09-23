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Головний тренер Динамо відповів на запитання представників ЗМІ.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ на своєму полі поступився київському Динамо (2:4).

Головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Сьогодні був дуже важкий матч, і я знав про це, адже бачив поєдинки ЛНЗ проти Руху та Дніпра-1. Також я знав, що вони грають дуже швидко, не тримаючи м’яч. А їхні контратаки дуже небезпечні, адже вони не бояться ризикувати. Коли розмовляв зі своїми гравцями, сказав їм, що, перш за все, потрібно позбавити суперника володіння м’ячем, а по-друге, не втрачати його у середині поля, тому що вони одразу проводять дуже хороші контратаки.

У їхньому складі є сильні гравці, як, наприклад, Наумець та Бойко, який грав у другому таймі. Також я підкреслив, що потрібно зробити усе можливе, щоб забити швидкий м’яч, бо якщо це не вдасться, нам буде дуже важко, адже команда, яка з другої ліги пройшла шлях до Прем’єр-ліги, дуже мотивована. Так, у неї немає великого досвіду, втім, у них мало молодих гравців, як у нашій команді, яким 19-20 років. Їхнім гравцям близько 30-ти.

Ми забили швидкий м’яч та, загалом, вважаю, вважаю, заслужили на цю перемогу. Якби ми забили одразу ще, цим могли б заспокоїти суперника, а так у ЛНЗ з кожною хвилиною з’являлося все більше і більше впевненості у своїх силах, вони почали контролювати м’яч та навіть змогли зрівняти рахунок. А ще вони робили хороші довгі передачі".

Про слабкі місця у захисті Динамо:

"Річ в тому, що жодні захисники, кращі за тих, які у нас є зараз, не захочуть сюди приїхати. Ви бачите, ті іноземці, які до нас прийшли – Рамірес, Перріс – одразу залишили команду. Іноземні гравці, які приїжджають до нас, вже через два місяці хочуть піти, тому що у нас війна, вони бояться, їхні сім’ї просять їх поїхати.

Тому для нас набагато важливіше вирощувати власних вихованців. Коли ситуація в Україні нормалізується, ми маємо подумати про придбання досвідчених футболістів у захист – це вже буде моєю проблемою.

А поки що ми маємо давати шанс Біловару, Малишу, Діалло, Рамадані. На сьогодні у нас через травми відсутні Вівчаренко, Шапаренко, Шепелєв, Тимчик – це хороші гравці. Сподіваюся, через два тижні вони повернуться, і в середині команди підвищиться конкуренція. Мене непокоїть Попов, який грає 2-3 матчі, а потім травмується – його організм не дає йому можливості продовжувати".

Про Бражка:

"Я вже відповідав на це питання. Сидорчук зробив багато для Динамо, думаю, він повернеться, коли у нього там закінчиться контракт, адже він – символ Динамо. Він завжди робив максимум, працював на межі своїх можливостей, віддавав усе команді та заслужив на три роки поїхати до Бельгії зі своєю сім’єю, в якій четверо дітей. Для нього було важко бути в Україні, в той час, як його сім’я жила у Варшаві. Дітям потрібен батько", — наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

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