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Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував нічию у матчі з чемпіоном УПЛ – Шахтарем.

"Позитивні емоції, адже ми змусили Шахтар помилитись, а Рух домінував усю гру. Звичайно, були помилки і у нашої команди, адже хлопцям не вистачає досвіду у позиційній грі і ще потрібно працювати над цим. Наше завдання на сьогодні – будувати якісну і конкурентноздатну команду. Ми хотіли перемогти, але не вдалось реалізувати моменти. Втім психологічно Рух точно здобув перемогу і є задоволення від того, що команда продемонструвала.

Я думаю, що вилучення було справедливе. Також хотілось, аби ВАР зарахував гол Пастуха, я вважаю, що офсайду там не було – це чистий гол. Євгеній провів хороший матч, це був його перший вихід у старті. І я радий, що наші молоді футболісти виходять на поле з таким суперником і демонструють хороший рівень. Щодо Слюбика, то він тренує такі дальні удари, як і всі гравці в команді. Богдан і раніше так пробивав у попередніх матчах, тому цей гол команду не здивував. Федор вийшов на заміну – молодий хлопець, який 8 місяців відновлювався після важкої травми. Звісно, що футболісти будуть помилятись, але ми продовжимо довіряти нашій молоді і даватимемо їм шанс.

Навіть коли ми грали у повних складах, Рух переважав Шахтар, ми домінували на полі. Після вилучення ж хотілось, щоб команда грала спокійніше і вела якісну позиційну гру. Інколи деякі гравці поспішали і в їхніх діях була невпевненість. Але це хороший досвід, адже нашій молоді є куди рости.

"Гірники" відрізняються своїм класом – це статусний суперник, але Рух зіграв добре і наші гравці мають хороші перспективи, зокрема, аби грати у збірних – молодіжних та національних. Я дякую хлопцям за цю гру, адже ми повністю переграли Шахтар. Команда будується на перспективу і є планомірний розвиток. Гравцям потрібна впевненість і досвід, які й отримуються в таких іграх проти грандів.

Скоріш за все, на кубковий матч проти Олександрії буде ротація у складі. Вони з початку серпня не перемагали, тому захочуть реабілітуватись та будуть дуже вмотивовані. Також наступного тижня буде важкий матч з Кривбасом – однієї з найсильніших команд чемпіонату. На мою думку, наразі криворіжці переважають за певними ігровими аспектами і Шахтар, і Динамо", — наводить слова Пономарьова офіційний сайт Руха.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Рух — Шахтар.