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Голкіпер Шахтаря прокоментував нічию проти Руху.

Донецький Шахтар у рамках восьмого туру української Прем’єр-ліги в меншості втратив перемогу над львівським Рухом на полі суперників.

Рух — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "гірників" Дмитро Різник прокоментував виступ своєї команди.

"А які емоції можуть бути після нічийного матчу? Переважно погані, тому що не виграли. Із 20-ї хвилини було дуже складно.

Пропущений гол? Я все бачив, просто суперник дуже вдало пробив, м’яч ліг на ногу, по траєкторії класно влучив.

Не знаю, чи ви грали колись у футбол 10 на 11. Дуже важко, певна річ. Але хлопці молодці. Ми не програли, це вже добре", — заявив український виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар проведе домашній матч проти полтавської Ворскли.