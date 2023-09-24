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Тренер емоційно відреагував на важку кадрову ситуацію.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас у гостях здобув розгромну перемогу над полтавською Ворсклою.

Головний тренер полтавців Віктор Скрипник прокоментував поразку своєї команди.

"Важко щось сказати, все по ділу. Кривбас — дуже потужна команда для нас, вони дуже швидко грають у футбол. Що сказати… Програли заслужено, тим паче дивлячись на результати, які наразі демонструє Кривбас.

Чи був план Б? Ви бачили, хто у нас виходить на заміну? 18-річні хлопці… Про який план Б ви кажете?! У нас вистачає травмованих. Команда зіграла так, як могла, і я всім вдячний.

Команда була приречена сьогодні на поразку? Команда грала сьогодні так, як вона може. Підлаштовуємось під окремого суперника. Не можемо придумати те, чого не можна придумати. Ця пауза в чемпіонаті: вона дещо все нам зламала. У нас є молодь, але її старань поки замало для позитивного результату. Є Челядін, є Нестеренко.

У суперника сильні футболісти. Наприклад, Дібанго. Важко було проти нього грати. Поки сили були у футболістів, ми тримались. На жаль, наразі маємо, що маємо. Ось така ситуація. Юрченко, Феліпе, Чеснаков… Не вистачає цих хлопців. Такі поразки треба пережити та тримати удар.

Юрченко десь ще місяць не буде грати, Чеснаков – два-три тижні. Це ті, проблеми, які, у нас є. Будемо працювати далі. Хлопці розуміють, що віддали на полі все, що могли сьогодні, але такий результат… Виходить, хто "живий", той і грає наразі. Я знав, що Кривбас може грати ще краще, що він і продемонстрував у другому таймі", — наводить слова Скрипника офіційний сайт Кривбасу.

Дивіться відео найкращих моментів матчу восьмого туру чемпіонату України між Ворсклою та Кривбасом.