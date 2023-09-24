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Головний тренер Кривбасу висловився щодо перемоги команди.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас у гостях здобув розгромну перемогу над полтавською Ворсклою.

Головний тренер криворіжців Віталій Вернидуб залишився задоволений виступом своє команди.

"Розуміли, до якого суперника їдемо в гості. Полтава завжди бореться за найвищі місця, і підтвердження в тому, що вони цьогоріч виступали у Лізі Конференцій. Ми знали, що буде нелегко, і їх останні матчі говорять про це. Ворскла виграла три матчі поспіль, щоправда, потім поступилась Динамо. Дивився їх останні матчі, і суперник сподобався.

Дуже вдячний своїм хлопцям. Але у перші 15-20 хвилин не розумів, що відбувається. Команда дуже багато помилялась. Але потім, коли вже пропустили, дуже швидко на це відреагували. Зрівняли рахунок, вийшли вперед. В цілому у першому таймі володіли ініціативою. Рахунок по грі, хоча ми могли забити ще більше.

Хочу сказати слова підтримки на адресу Ворскли, у них ще все попереду. У вас все буде добре, треба готуватись від гри до гри та рухатись далі.

Чи є в команди лідери, щоб витримати дистанцію чемпіонату? Я скажу по-іншому: де б я не працював ніколи не дивився на те, чи є у мене лідери. Завжди хочу, щоб була команда. Коли в команді зʼявляються лідери, починаються певні проблеми. Радує те, що наразі ми добиваємось результату як команда. Набираємо очки, а в кінці сезону вже побачимо, де будемо. Зараз все Слава Богу, готуємось далі.

Попереду багато непростих матчів, щільний графік. Тільки повертаємось, і одразу за два дні їдемо до Одеси на Кубок України. Потім важка гра проти Руху в УПЛ, а там вже подивимось, десь переведемо дух та відпочинемо", — наводить слова Вернидуба офіційний сайт Кривбасу.

Дивіться відео найкращих моментів матчу восьмого туру чемпіонату України між Ворсклою та Кривбасом.