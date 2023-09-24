Україна

Історичне досягнення чинного капітана команди.

У матчі проти ЛНЗ відбулася знакова подія для півзахисника Динамо Віталія Буяльського. Він реалізував пенальті та цей гол став для нього 50-м в чемпіонатах України у формі киян. Про це повідомляє офіційний сайт столичної команди.



Буяльський став лише 10-м гравцем в історії клубу за часів незалежності, якій досяг цього бомбардирського результату. Свій перший гол в УПЛ у складі Динамо Віталій забив ще у 2015-му році у ворота Металіста.

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