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Керманич Зорі — про мінімальну поразку в матчі УПЛ проти Дніпра-1.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря зустрілася з Дніпром-1 та потерпіла мінімальну поразку.

Головний тренер Зорі Валерій Кривенцов поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Ми розуміли, що в суперника також новий тренер і вони знаходяться в пошукам оптимальної схеми та гри. Розробляли 2-3 варіанти, як можна діяти проти них. Треба було перебудовуватися та реагувати. На жаль, цього не відбулося. Хоча були підказки протягом першого тайму з приводу нашого розташування. Повинні були переміщатися по іншому. Витратили в першому таймі дуже багато зусиль, рухаючись без м'яча. Це через нашу неуважність.



В перерві, на тактичній дошці пояснили що ми будемо робити та як грати. В другому таймі малюнок гри змінився кардинально. Команда заграли в інший футбол. Важко було пройти насичену оборону Дніпра -1, який захищався практично всім складом. Гарно вийшли на поле запасні гравці. Дуже радий за Олега Данченко, який після складної ситуації повернувся.



Не скажу, що на результат вплинула дорога. Важкий матч був проти Гента, але справа в іншому — в неуважності, в невірних перебудуваннях та в великої кількості помилок у простих ситуаціях", — цитує слова Кривенцова офіційний сайт Зорі.

Дивитися відео гола та огляд матчу Зоря — Дніпро-1 ви можете на Football.ua.