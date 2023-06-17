Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Шахтаря дістався солідної позначки.

Збірна України в рамках поєдинку третього туру відбіркового етапу до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 грала на виїзді проти Північної Македонії та здобула героїчну перемогу.

Для Тараса Степаненка це була 76 гра в футболці національної команди, завдяки чому він обійшов Сергія Реброва, у якого 75 поєдинків.

Півзахисник Шахтаря вийшов на дев'яту загальну сходинку у рейтингу. На його рахунку чотири голи.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу між збірними України та Північної Македонії.

VBET вважає фаворитом збірну України, коефіцієнт на перемогу команди Реброва складає 2.07, тоді як тріумф македонців – 4.15. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.