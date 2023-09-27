Україна

Коментар героя кубкового матчу.

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко висловився після кубкової гри з Вересом (3:0).

"Враження від першого матчу Кубка України? Дуже щасливі! Для нас як команди було важливим пройти далі та виграти з якомога більшим рахунком, адже така впевнена перемога дасть нам поштовх.



Перший тайм був доволі складним: Верес оборонявся лінією в шість захисників, було дуже важко зламати таку насичену оборону. Ми ж багато втрачали легких м’ячів, трохи з’явилася нервовість, але дуже раді від того, як змогли проявити себе в другому таймі та переломити гру.



Дуже радий забити гол після повернення, після цих червоних карток. Важливий для мене гол. Гадаю, забив у такий момент, що і в грі він був важливим, переломним, і мені дав заряд упевненості. Тому я дуже щасливий і дуже радий.



Чи вдасться Шахтарю в цьому сезоні взяти Кубок України? Звісно, стоїть завдання перемагати. Шахтар є амбітним клубом, цілі якого – виграти як чемпіонат, так і Кубок. Але ми йдемо від матчу до матчу і поступово працюватимемо над цим", — цитує гравця офіційний сайт Шахтаря.

Верес — Шахтар 0:3 Відео голів та огляд матчу Кубка України