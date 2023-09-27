Італія

Коментар поляка після важливої перемоги.

Нападник Ювентусапрокоментував перемогу над Лечче (1:0). До речі, Мілік забив свій перший гол в сезоні.

"Це був дуже важливий гол, бо він приніс нам перемогу. Після поразки від Сассуоло (2:4) було важливо набрати три очки, я також радий своєму першому голу в сезоні, оскільки він надав мені впевненості.

Ми можемо грати краще, і будемо грати, але ми не можемо дозволити собі втрачати очки вдома", — наводить слова Міліка Football Italia.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Лечче в 6 турі італійської Серії A.