Україна

Футболіст може надовго вибути із футболу.

Сьогодні, 27 вересня, пройшов матч 1/8 фіналу Кубка України, в якому житомирське Полісся у серії пенальті обіграло Дніпро-1 та вийшло у чвертьфінал турніру.

Під час додаткового часу, потенційно серйозну травму отримав півзахисник житомирського клубу Олександр Назаренко.

В одному з епізодів Назаренко здійснив невдалий підкат, під час якого пошкодив коліно. Як підсумок – футболіста винесли з поля на ношах.

Характер травми стане відомим після медичного обстеження, яке він пройде найближчим часом.

Нинішнього сезону Назаренко провів шість матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.