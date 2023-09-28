Україна

Команда готується до протистояння з Кривбасом.

Півзахисник Руху Остап Притула поділився думками про майбутній матч із Кривбасом.

"Кривбас – згуртована і хороша команда. У них зіграний склад, який полюбляє боротьбу на полі й виконує багато бігової роботи. Але ми якісно готуємось до цього матчу і, сподіваюсь, зможемо перемогти.

Наш майбутній суперник дуже добре обороняється, тому, мабуть, нам доведеться частіше проводити позиційні атаки. Над цим зараз потрібно попрацювати, аби втілити наш задум у грі. Зрештою, наше головне завдання – грати у звичний для Руху футбол. Адже незалежно від того, хто наш суперник, саме ми повинні диктувати умови на полі", — цитує гравця офіційний сайт клубу.

Матч Кривбас — Рух відбудеться 1 жовтня, початок о 15:00.