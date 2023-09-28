Українець травмувався в матчі Кубка ліги.
ВІТАЛІЙ МИКОЛЕНКО, GETTY IMAGES
28 вересня 2023, 17:46
Керманич Евертона Шон Дайч розповів про стан здоров'я захисника команди Віталія Миколенка, якого в матчі Кубка ліги (2:1) після першого тайму замінив Ешлі Янг.
"Миколенко отримав забій. Подивимось, в якому стані він буде завтра", — сказав Дайч.
В 1/8 фіналу Кубка ліги Евертон зіграє проти Бернлі.
Нагадаємо, що саме Манчестер Юнайтед та Ньюкасл розіграли поміж собою минулорічний трофей на Вемблі.
Матчі стадії 1/8 фіналу Кубка англійської ліги відбуватимуться одночасно 31 жовтня, о 21:45.