Керманич Евертона Шон Дайч розповів про стан здоров'я захисника команди Віталія Миколенка, якого в матчі Кубка ліги (2:1) після першого тайму замінив Ешлі Янг.

"Миколенко отримав забій. Подивимось, в якому стані він буде завтра", — сказав Дайч.

Vitalii Mykolenko took a knock yesterday, will have to see how he is tomorrow, Dyche says. #EFC