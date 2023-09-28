Україна

Рівненський клуб продовжить транслювати свої матчі через платну передплату на YouTube.

Президент Вереса Іван Надєїн прокоментував рішення рівненського клубу проводити трансляції своїх матчів через платну передплату клубного YouTube-каналу.

"Футбол не може бути безкоштовним. Як і кіно, як і театр. Це також дійство, за яке потрібно платити. Ми будуємо самоокупний клуб. Трансляція — це один з його елементів. Є акціонери, є спонсори, після завершення війни будуть глядачі на трибунах. Але є і телеглядачі.

Матч з ЛНЗ 30 вересня ми також будемо транслювати на Veres TV. Підписка, оформлена перед грою з Шахтарем — вона місячна і включає два наші домашні поєдинки. Тобто за 35 гривень вболівальник отримує можливість переглянути два матчі. Це акт підтримки нашого клубу і українського футболу. Хтось може це не підтримувати. Але це шлях, яким ми йдемо.

Те, що нам пропонує MEGOGO, наприклад, що ми платимо за трансляції, а вони нас транслюють безкоштовно і на цьому заробляють — вважаю, це грабіж українського футболу. Тут я більше розумію Рух: вони власники каналу, транслюють і отримують підписників. MEGOGO пропонує історію, яка мені просто незрозуміла. Вони просто фактично користуються необізнаністю клубів, неможливістю прийняти якесь рішення і безкоштовно отримують контент, на якому заробляють. Це не по-партнерськи. Тому ми точно з MEGOGO не працюватимемо.

Ми відкриті до УПЛ ТБ. Якщо клуби знайдуть якесь своє рішення — ми готові до діалогу. Поки ми йдемо своїм шляхом", — сказав Надєїн.

Клуб також зазначає, що спонсорами каналу після матчу із Шахтарем стали 2020 вболівальників.

Матч Верес – ЛНЗ відбудеться 30 вересня, о 15:00 за київським часом.