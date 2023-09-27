Україна

Команда Романа Григорчука забила два м'ячі у другому таймі, чим відповіла на забитий м'яч криворіжців у перші 45 хвилин.

Одеський Чорноморець у матчі 1/8 фіналу Кубка України здобув вольову перемогу над криворізьким Кривбасом із рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 15 хвилині зустрічі, коли у воротах "моряків" розписався Клім Приходько.

У першому таймі у команди Юрія Вернидуба був ще один гарний момент, але його не реалізував Олег Кожушко, який пробив у воротаря під час виходу віч-на-віч. Одесити попереду взагалі нічого не створили і моментів не було зовсім.

У другому таймі команда Романа Григорчука додала та почала створювати моменти біля воріт суперника. На 65 хвилині Дада Перейра пробив з-за меж штрафного майданчика і м'яч із рикошетом залетів у ворота.

Здавалося, гра йде до додаткового часу, проте на третій компенсованій хвилині Чорноморець зміг забити зусиллями Йона Шпорна, який у потрібний момент опинився на добиванні при стандарті.

Таким чином, Чорноморець здобув вольову перемогу та крокує до чвертьфіналу турніру, а Кривбас залишається лише зосереджуватися на УПЛ.

Чорноморець – Кривбас 2:1

Голи: Дада, 65, Шпорн, 90+3 — Приходько, 15.

Чорноморець: Варакута, Єрмаков, Гучек (Салюк, 17), Путря, Брагару, Васильєв, Кузик (Дада, 46), Шпорн, 77, Штогрін, Іеде, Бойчук (Вакула, 65).

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Рябов, Бескоровайний (Стецьков, 46), Дібанго, Бізімана, Приходько (Іліч, 64), Кузик, Вакулко (Луньов, 68), Хомченовський, Кожушко (Дебелко, 46).

Попередження: Салюк, Брагару -Бізімана, Луньов, Іліч, Понєдєльнік.