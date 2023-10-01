Україна

Нападник львів'ян прокоментував перемогу своєї команди.

В рамках дев'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату України Рух вольовою перемогою зруйнував мрії Кривбасу про першу сходинку таблиці.

"В першому таймі ми повністю переважали суперника. Вдалося навіть забити, але судді не зарахували мій гол через офсайд. Далі Кривбас забив гол з пенальті. Тому в другому таймі ми вийшли на поле ще більш заряджені і це допомогло нам здобути результат.

Гравці, які вийшли на заміну, дуже посилили гру – як Василь Руніч, так і Ілля Квасниця. Тож хочу подякувати їм, всім іншим футболістам, тренерам, всім, хто допомагав нам поза полем. Це був чудовий матч і чудова перемога.

Я вважаю, що пенальті у ворота Кривбасу – стовідсотковий. Захисник вдарив мене по нозі, хлопці казали, що навіть було чути звук цього епізоду. Після матчу не було суперечок із суперником щодо цього, я просто пояснив, що там сталось.

Зараз нам потрібно заспокоїтись і правильно підготуватись до наступної гри. Це буде непростий домашній матч із Минаєм. Всі думки тепер саме про цього суперника", — наводить слова Климчука офіційний сайт Руху.

Нагадаємо, раніше головний тренер львів'ян Віталій Пономарьов прокоментував успіх своєї команди.