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Головний тренер львів'ян — про перемогу своєї команди.

В рамках дев'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату України Рух вольовою перемогою зруйнував мрії Кривбасу про першу сходинку таблиці.

Головний тренер львів'ян Віталій Пономарьов прокоментував успіх своєї команди.

"Кривбас – хороша команда, яка претендуватиме на найвищі місця. Ми їхали у Кривий Ріг знаючи, що це буде складна гра, і з відповідним настроєм готувались до матчу. Думаю, він сподобався глядачам, бо було багато гольових моментів. Ніхто не закривався і всі грали в атакувальний футбол.

Дякую хлопцям за самовіддачу, адже вони вирвали перемогу, хоча програвали після першого тайму 1:0. У перерві сказав футболістам, аби вони грали інтенсивніше і не боялись, адже вони добре виглядали у першій половині гри.

На сьогодні Руху дещо не вистачає стабільності, але вдалося проявити характер і перемогти у цьому матчі. Загалом ми не відходили від своїх ігрових принципів. Немає різниці, чи це виїзна гра, чи домашня – хлопці мають прогресувати і потрібно грати в одному стилі в будь-яких умовах, адже це – запорука успіху. І помітно, що футболісти прогресують.

Це не перший раз у сезоні, коли гравці, які вийшли на заміну, забивають голи і вирішують долю матчу. У нас багато хороших і рівноцінних футболістів, тож ми не ділимо їх на запасних та основних. Наше головне підсилення – наша академія. Ті гравці мають перейти у дорослий футбол і розвиватись на цьому рівні.

Юрій Климчук – лідер Руху, але тренер збірної має свою ігрову модель та бачення складу. Я розумію його як тренера, що він хоче брати гравців під стиль своєї команди. Ще коли вперше його не викликали у збірну, я Юрію сказав, що потрібно ще більше працювати і згодом, якщо він отримає запрошення, це буде ще цінніше для нього", — наводить слова Пономарьова офіційний сайт Руху.

Нагадаємо, що раніше автогол Сапуги в компенсований час призвів до вильоту Руху з Кубка України.