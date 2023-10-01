Україна

Півзахисник Динамо дав свій коментар.

Динамо Київ у непростій дуелі дотиснуло Олександрію.

Команда Ротаня намагалась постійно триматись суперників за рахунком на табло, але зрештою розвалилась у захисті.

Автор дублю у ворота Олександрії півзахисник Динамо Володимир Бражко поділився емоції від чергової перемоги в чемпіонаті України.

"Емоції позитивні, ми перемогли. Це мій перший дубль за Динамо, я дуже задоволений, що він допоміг команді досягти позитивного результату, на який ми сьогодні повністю заслужили".

"Так, було таке відчуття, що сьогодні зможу забити. Добре, що вдалося матеріалізувати ці думки на полі".

"Ми довго не забивали зі стандартів. Сьогодні я відчував, що маю перебувати на дальній стійці, двічі туди пішов – і двічі забив".

"Усі з хорошим настроєм, покричали трохи. Але забуваємо цей матч, він уже історія, і готуємося до наступного. Хочеться перемагати в кожному матчі та в підсумку завоювати чемпіонство".

"Так, рахунок був хитким, але я знав, що ми переможемо, оскільки ми повністю контролювали гру".

"У нас залишився лише чемпіонат, і маємо займати лише перше місце", — наводить слова Бражко офіційний сайт Динамо.

На Football.ua доступний огляд матчу Динамо — Олександрія.