Україна

Керманич дав свій коментар.

Динамо Київ у непростій дуелі дотиснуло Олександрію. Коментар після гри дав головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу.

Про Ваната:

"У нього було ушкодження, ми дали йому відпочити кілька днів. За два дні до сьогоднішньої гри він повернувся до тренувань. Лікарі зробили тести, які показали, що він готовий грати".

Про рахунок 4:2:

"Це погано, що ми пропускаємо такі м’ячі, як сьогодні після стандартних положень. Але важливо, що ми перемагаємо. Ми пропускаємо забагато голів, але і забиваємо чимало. Ми добре розпочали гру, відразу забили. І добре грали в кінці матчу. А от в середині гри команда грала не так, як я б хотів.

Чемпіонату дуже бракує вболівальників на трибунах, які могли б чинити тиск на футболістів. Крім того, чемпіонат залишило багато українських топгравців, і в УПЛ наразі немає легіонерів високого рівня. Зараз усі команди приблизно на одному рівні. Кожна команда може виграти у кожної, всі грають із бажанням. Без сильних легіонерів рівень команд вирівнялися. Тому для нас важливо продовжувати перемагати".

Про форму Шахтаря:

"Питання не в Шахтарі, нас це не повинно хвилювати. Ми маємо бути добре підготовленими до кожної гри та кожен раз виходити на поле зі впевненістю у своїх силах та жагою перемогти. Проблеми інших клубів, Зорі, Дніпра-1, нас не мають цікавити".

Про потенційні трансфери:

"Якщо ці команди мають хороших гравців, вони не захочуть їх продавати. Тільки у закордонні клуби і за великі гроші. В Україні нам важко буде придбати якісних гравців у інших клубів. Навпаки, ми можемо підсилювати інші команди своїми гравцями, вихованцями нашої академії. Як ми нещодавно віддали в оренди Яцика, Боля", — наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

На Football.ua доступний огляд матчу Динамо — Олександрія.