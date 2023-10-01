Динамо Київ у непростій дуелі дотиснуло Олександрію. Коментар після гри дав головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу. 

Про Ваната

"У нього було ушкодження, ми дали йому відпочити кілька днів. За два дні до сьогоднішньої гри він повернувся до тренувань. Лікарі зробили тести, які показали, що він готовий грати". 

Про рахунок 4:2

"Це погано, що ми пропускаємо такі м’ячі, як сьогодні після стандартних положень. Але важливо, що ми перемагаємо. Ми пропускаємо забагато голів, але і забиваємо чимало. Ми добре розпочали гру, відразу забили. І добре грали в кінці матчу. А от в середині гри команда грала не так, як я б хотів. 

Чемпіонату дуже бракує вболівальників на трибунах, які могли б чинити тиск на футболістів. Крім того, чемпіонат залишило багато українських топгравців, і в УПЛ наразі немає легіонерів високого рівня. Зараз усі команди приблизно на одному рівні. Кожна команда може виграти у кожної, всі грають із бажанням. Без сильних легіонерів рівень команд вирівнялися. Тому для нас важливо продовжувати перемагати". 

Про форму Шахтаря

"Питання не в Шахтарі, нас це не повинно хвилювати. Ми маємо бути добре підготовленими до кожної гри та кожен раз виходити на поле зі впевненістю у своїх силах та жагою перемогти. Проблеми інших клубів, Зорі, Дніпра-1, нас не мають цікавити". 

Про потенційні трансфери

"Якщо ці команди мають хороших гравців, вони не захочуть їх продавати. Тільки у закордонні клуби і за великі гроші. В Україні нам важко буде придбати якісних гравців у інших клубів. Навпаки, ми можемо підсилювати інші команди своїми гравцями, вихованцями нашої академії. Як ми нещодавно віддали в оренди Яцика, Боля", — наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо. 

На Football.ua доступний огляд матчу Динамо — Олександрія