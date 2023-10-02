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Форвард Динамо прокоментував перемогу над Олександрією.

Київське Динамо напередодні в домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги здолало Олександрію.

Динамо Київ — Олександрія 4:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Владислав Ванат, на рахунку якого гол та гольовий пас у звітному протистоянні, поділився своїми враженнями від побаченого на футбольному полі.

"Емоції після гри позитивні, бо вдалось виграти. У кінці зустрічі дотиснули суперника, який тягнув час. За великим рахунком, задоволені результатом.

На Динамо всі суперники налаштовуються по-особливому. Навіть якщо перед цим програли всі матчі, на гру з нами всі виходять як на останню. Ми були готові, що вони будуть пресингувати, було помітно, як тренерський штаб готував їх до сьогоднішнього протистояння.

Як забив гол? Караваєв протягнув м’яч, Ярмоленко підхопив, прострілив — і мені вдалося замкнути. Нічого особливого. Мій жест після гола? Так, він щось означає, але це особисте. Не буду розкривати цей секрет.

Звичайно, коли ти програєш, то емоції зовсім не ті. Містер нам каже, що кожна наступна перемога залежить від попередньої. Сьогодні нам удалось згуртуватись, перемогти, а тепер готуватимемось до наступних суперників.

Гра проти Полісся вже в п’ятницю, але я вважаю, що наша підготовка від цього не зазнає змін нічого мінятися не буде. В нас ще є п’ять днів у запасі, яких має вистачити, аби підготуватися до цієї гри.

Атмосфера, як і після кожної перемоги, була дуже хорошою. Привітали один одного з хорошим результатом — і рухаємося далі", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє в гостях у житомирського Полісся.