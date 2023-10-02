Україна

Півзахисник Динамо прокоментував перемогу над Олександрією.

Київське Динамо напередодні в домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги здолало Олександрію.

Динамо Київ — Олександрія 4:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Назар Волошин поділився своїми враженнями від побаченого на футбольному полі.

"Певна річ, що ми очікували на агресивний футбол від Олександрії, адже в них завжди була хороша бойова команда. У них досить серйозний підбір молодих перспективних гравців.

Наш головний тренер постійно звертає нашу увагу на те, що реалізація стандартних положень має бути кращою. Добре, що вдалося сьогодні кілька з них утілити в забиті м’ячі.

Так, це були награні комбінації. Вова Бражко — молодець, двічі опинявся в потрібному місці та забив важливі голи.

Зараз настрій уже кращий, аніж був кілька днів тому. Добре, що після поразки від Оболоні в Кубку України вдалося перемогти сильного суперника в чемпіонаті та покращити собі настрій.

Надалі будемо робити все можливе для того, аби вийти на першу сходинку в турнірній таблиці", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє в гостях у житомирського Полісся.