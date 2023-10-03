Україна

Олег Голодюк поділився своїми емоціями після гри із Дніпром-1.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк прокоментував поразку своєї команди в матчі УПЛ проти Дніпра-1 (0:1).

"Ми похвалили хлопців у роздягальні за сьогоднішню гру. Ми горді за них сьогодні, так як вони грали. Я думаю, що гра нам вдавалася. Плани, який ми ставили до гри, працював. Все зіпсував один дальній удар. Це також треба відзначити майстерність гравця команди-суперника. Єдине, що не сподобалося — це реалізація моментів, адже їх у нас було достатньо. Дуже шкода, що ми їх не реалізували. За команду ми горді.

Тільки соромно за наш суддівський корпус. Це просто ганьба, що таке відбувається в футболі. Я не знаю, що ще потрібно людям, на кожній грі є VAR і не ставити такі пенальті — для мене це незрозуміло. Можливо, у вас інша думка. Я не знаю.

Ми просто забагато сил витратили в попередньому турі з Колосом, і видно було по хлопцях, що вони вже піднаїлися. Якби ми всю обойму кинули й на Кубок України, хвилювалися, що, можливо, будуть травми і вирішили трошки поберегти хлопців", - наводить слова Голодюка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – Металіст 1925.