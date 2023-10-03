Україна

Едуард Сарапій поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Захисник Дніпра-1 Едуард Сарапій прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Металіста 1925 (1:0).

"Мені комфортно грати на позиції порного хавбека. Виникла в нас така ситуація, що Руслан Бабенко зазнав мікротравми, і я його замінив. Напевно, вийшло добре, оскільки команда перемогла.

Звичайно, ми готувалися. Металіст 1925 — чудовий суперник, який грає у футбол, любить контролювати гру, контролювати м’яч. Після пропущеного м’яча їм треба було йти вперед, забивати, тому на нас був тиск.

Через те, що ця гра була перенесена на понеділок, в нас були вихідні та відновлювальні тренування. Тож, нас підготували до гри дуже добре", - наводить слова Сарапія прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – Металіст 1925.