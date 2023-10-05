Україна

Заява Міністерства молоді та спорту України.

Міністерство молоді та спорту України виступило із заявою на тлі допуску збірних росії U-17 у міжнародні змагання.

"З України було викрадено і вивезено у росію щонайменше 19 тисяч дітей. Російськими військовими зруйновано 2767 навчальних закладів в Україні. Постраждали 344 спортивних об’єктів. 95 з них – росією зруйновано повністю або знищено частково.

Окупаційний російський режим продовжує вбивати і викрадати українських дітей, знищує об'єкти цивільної інфраструктури, включно зі стадіонами та спортивними школами, не залишаючи українським дітям можливостей не те, що для занять спортом, а для звичайного життя.

Так, від початку повномасштабного вторгнення росія вбила 504 дитини, і ще 1129 отримали поранення внаслідок російської агресії. Вже задокументовано 3209 злочинів російських окупантів проти дітей, включно з 13 фактами сексуального насильства проти неповнолітніх.

Агресивна росія позбавила українських дітей не тільки можливості тренуватися, але й мирно і безпечно жити. Сотень наших дітей вона позбавила життя. Водночас UEFA та FIFA повертає на змагання російських дітей, які з вини цього органу будуть впевнені, що їхня країна має право вбивати інших і все робить правильно.

Ми вимагаємо скасування рішень FIFA та UEFA, як таких, що обмежують права українських дітей, яких росія позбавила права безпечно тренуватися і просто жити в рідній країні, без загрози бути вкраденим, зґвалтованим або вбитим.

Україна звернулася до всіх асоціацій-членів UEFA з проханням долучитися до бойкоту будь-яких матчів з рф. Офіційно про такий бойкот вже заявили асоціації футболу Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії, Румунії. Ще декілька країн – Швейцарія, Чехія, Нідерланди та Естонія – заявили, що чекають подальших пояснень від UEFA.

Ми твердо переконані, що футбол завжди має пропагувати мир, толерантність та справедливість, а не спонукати продовжувати війну та пропагувати безкарність.

Ми закликаємо FIFA та UEFA протистояти насильству та агресії з боку рф. Ми будемо рішуче відстоювати цю позицію, допоки росія воюватиме проти України та поки не відновиться мир на європейському континенті", — йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що чемпіонат світу вперше в історії пройде в шести країнах та на трьох континентах у 2030 році.