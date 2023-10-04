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Ще одне суперечливе рішення від керівників світового футболу.

Сьогодні, 4 жовтня, відбулося засідання Ради ФІФА, на якому підтвердилося рішення про повернення збірних росії U-17 у міжнародні змагання.

"Після рішення Виконавчого комітету УЄФА від 26 вересня 2023 року ФІФА знову дозволяє участь російських юнацьких збірних на рівні дівчат і юнаків до 17 років.

Рада ФІФА затвердила поширення цього рішення на юнацькі чемпіонати світу, для яких змагання УЄФА є кваліфікаційним шляхом, що знімає дискваліфікацію російських команд, які беруть участь у цих турнірах.

Дозвіл буде за умови, що ці команди гратимуть під назвою "російський футбольний союз", а не "росія", за відсутності свого національного прапора, державного гімну та національної форми, що змусить їх використовувати нейтральні кольори.

ФІФА знову засуджує незаконну війну росії в Україні та підтверджує, що решта рішень, ухвалених 28 лютого 2022 року, залишаються в силі до закінчення конфлікту", — йдеться у заяві ФІФА.

Раніше повідомлялося, що чемпіонат світу вперше в історії пройде в шести країнах та на трьох континентах у 2030 році.