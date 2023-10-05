Україна 05 жовтня 2023, 21:00 Всі матчі 10 тура УПЛ пройдуть з VAR Очікуємо справедливе суддівство. VAR, фото УАФ 05 жовтня 2023, 21:00 В рамках десятого туру УПЛ відбудеться ряд цікавих поєдинків. Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, всі вони пройдуть з системою VAR. В минулому турі могла скластись така ж ситуація, проте домашня гра Оболоні проходила без цієї системи, бо "пивовари" відмовились від VAR. 10 ТУР. 06.10.2023 15:00 Полісся -:- Динамо Київ 10 ТУР. 07.10.2023 17:00 Колос -:- Ворскла 19:00 Дніпро-1 -:- Верес 10 ТУР. 08.10.2023 13:00 Оболонь -:- Металіст 1925 15:00 Рух -:- Минай 17:00 Кривбас -:- Чорноморець Нагадаємо, раніше повідомлялось, що УПЛ затвердила дати та час матчів 11 туру чемпіонату України. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте