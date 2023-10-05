В рамках десятого туру УПЛ відбудеться ряд цікавих поєдинків. Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, всі вони пройдуть з системою VAR.

В минулому турі могла скластись така ж ситуація, проте домашня гра Оболоні проходила без цієї системи, бо "пивовари" відмовились від VAR.

10 ТУР. 06.10.2023
15:00 Полісся -:- Динамо Київ

10 ТУР. 07.10.2023
17:00 Колос -:- Ворскла
19:00 Дніпро-1 -:- Верес

10 ТУР. 08.10.2023
13:00 Оболонь -:- Металіст 1925
15:00 Рух -:- Минай
17:00 Кривбас -:- Чорноморець

 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що УПЛ затвердила дати та час матчів 11 туру чемпіонату України.

 