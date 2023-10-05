Україна

Очікуємо справедливе суддівство.

В рамках десятого туру УПЛ відбудеться ряд цікавих поєдинків. Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, всі вони пройдуть з системою VAR.

В минулому турі могла скластись така ж ситуація, проте домашня гра Оболоні проходила без цієї системи, бо "пивовари" відмовились від VAR.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що УПЛ затвердила дати та час матчів 11 туру чемпіонату України.