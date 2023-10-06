Україна

Хавбек Динамо висловився про поразку у матчі УПЛ від Полісся.

У рамках десятого туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся влаштувало героїчний камбек проти київського Динамо та здобуло вольову перемогу з рахунком 3:2.

Атакуючий півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Це м’яко сказати, що все пішло "не за планом". Після таких ігор хочеться не у футбол грати, а піти у якусь іншу професію. Тому що, якщо так ганьбитися, як ми зганьбилися після рахунку 2:1 на нашу користь, краще взагалі не виходити на поле. Зарахують технічну поразку 0:3 – та й усе.

Причина? Кожен має розібратися у собі, дати відповідь на запитання, що він робить у київському Динамо, і які завдання вирішує. Якщо ми, футболісти, вирішуємо завдання не вилетіти, то про це треба прямо сказати, а якщо стати чемпіонами – то краще не виходити на поле, щоб так грати.

Арбітр добре судив, все по ділу. Лише епізод з червоною карткою Караваєву я ще не подивився у повторі, тому нічого не можу сказати. Загалом, до нього питань немає.

Враження про Полісся? Коли у команди хороше фінансування, тоді і завдання перед нею ставляться максимальні, і підбираються футболісти, які можуть їх виконати. Полісся показало, що у них амбіційний проєкт, вони вливають кошти та підписують хороших футболістів для своїх завдань. Так, вони добре грають. І самі це роблять, і іншим дають, не закриваються в обороні. З такими командами цікаво грати", — цитує слова Буяльського офіційний сайт Динамо.

Дивитися відео голів та огляд матчу Полісся Житомир — Динамо Київ ви можете на Football.ua.