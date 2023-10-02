Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 1 жовтня 2023 року, 17:00.

В рамках поєдинку дев'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату України ковалівський Колос на власному полі зіграв унічию проти житомирського Полісся.

Цей матч було важко назвати захоплюючим, оскільки господарі вирішили контролювати дії опонентів, перебуваючи при цьому в низькому блоці, уже з перших хвилин.

Як наслідок, "вовки" довго та безуспішно намагались розкрити чужих захист, тоді як спроби атакувати у відповідь від "колосків" не відзначались достатнім рівнем небезпеки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колос — Полісся в 9 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Колос — Полісся 0:0

Колос: Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Богданов (Мілько, 81), Демченко — Болбат (Ільїн, 74), Безбородько (Попов, 81), Каріока (Велетень, 61).

Полісся: Бойко — Морозко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко, Танковський (Крушинський, 83) — Козак, Грицук (Аріелсон, 82), Макуана (Шастал, 83) — Будківський.

Попередження: Богданов, Лучкевич — Макуана, Танковський, Будківський