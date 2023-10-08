Україна

Наставник Олександрії поділився своїми думками після гри із ЛНЗ.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував нічийний результат у матчі десятого туру УПЛ проти черкаського ЛНЗ (0:0).

"Було два різні тайми. Перший був повністю за нами, а після перерви ми не були командою, яку хочемо бачити. Тож маємо такий результат. Мусимо прийняти його таким, яким він є, і дивитися вперед.

Ми хотіли забити швидкий гол, ми хотіли з перших хвилин бути у грі, і в нас це вийшло.

Не хочу коментувати рішення наших доблесних скривджених арбітрів, але судять вони дуже погано, нічого не скажеш із цього приводу", – сказав Ротань в ефірі УПЛ-ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ — Олександрія.