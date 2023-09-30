Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 30 вересня 2023 року, 15:00.

У матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес на своєму полі не зміг обіграти черкаський ЛНЗ.

Матч закінчився з рахунком 0:0, незважаючи на те, що гості з 51 хвилини грали у меншості після вилучення Максима Лопирьонка, який отримав пряму червону картку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — ЛНЗ в 9 турі української Прем'єр-ліги:

Верес — ЛНЗ 0:0



Верес: Паст — Вовченко, Кучеренко, Курко, Шевченко — Балан (Гакман, 46), Кучеров, Кухарук (Яго, 63), С. Шарай — Гайдучик, Марусич.



ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопирьонок, Калюжний, Селін, Норенков — Бойко, Олійник (Муравський, 54) — Наумець (С. Шестаков, 67), Прядун (Хобленко, 54), Пасіч.



Попередження: С. Шарай — Калюжний, Пасіч



На 51-й хвилині був вилучений Максим Лопирьонок (ЛНЗ) (грубе порушення).