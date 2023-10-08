Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 7 жовтня 2023 року, 16:15.

Черкаський ЛНЗ у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі не зміг обіграти Олександрію (0:0).

Загалом це вийшла досить рівна гра з невеликою перевагою від команди Руслана Ротаня, проте реалізувати свої моменти обидва колективи не змогли.

Після десяти ігор ЛНЗ та Олександрія набрали по дев'ять очок і посідають 11 та 12 місця відповідно.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ЛНЗ — Олександрія в 10 турі української Прем'єр-ліги:

ЛНЗ — Олександрія 0:0

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Муравський, Ковальов (Рибалка, 83), Селін, Норенков — Бойко, Олійник (Прядун, 68) — Наумець (Шестаков, 46), Хобленко (Тищенко, 83), Пасіч.

Олександрія: Єрмаков — Скорко, Кравченко, Логінов, Мартинюк — Смирний, Михайленко (Ковалець, 61), Шостак (Кулаковський, 87) — Калітвінцев, Погорілий (Кулаков, 63), Шулянський (Джеванні, 62).

Попередження: Пасіч — Кравченко, Логінов.