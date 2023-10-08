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Тренер Металіста 1925 — про поразку від Оболоні.

В рамках десятого туру елітного дивізіону чемпіонату України Металіст 1925 із двома вилученнями зазнав мінімальної поразки від Оболоні.

Тренер харків'ян Олег Голодюк поділився враженням від гри та суддівства.

"Перший тайм пройшов не так, як ми планували. Програвали багато боротьби, чим славиться Оболонь — вони нас в цьому компоненті переграли. Другий тайм, вважаю, розпочали непогано, знову ж таки, вилучення, потім вже було важко. А після другого вилучення — це вже важко було назвати футболом.

Друге вилучення, я не знаю... За перше, напевно, потрібно говорити, тому що я не розумію трактування суддівські. Ми кожен тур говоримо, у нас головні герої — судді. До того ж страждають одні й ті ж самі команди. Один говорить, що він не фіксує офсайд, бо дає дограти епізод, а інший, що мусить дати попередження, бо перший не зафіксував офсайд. Замкнуте коло, а страждають, на превеликий жаль, команди.

Який зараз емоційний стан у команди? Не дуже хороший. Зараз найголовніше, що є пауза в чемпіонаті, нам потрібно все проаналізувати й виходу іншого, окрім як працювати — у нас не залишається", — наводить слова Голодюка офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, раніше поразку своєї команди в матч проти Оболоні прокоментував тренер команди Едмар.