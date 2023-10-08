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Головний тренер львів'ян — про гру проти закарпатців.

Рух в рамках поєдинку десятого туру елітного дивізіону чемпіонат України приймав на своєму полі Минай та зіграв внічию без забитих голів.

Головний тренер господарів поля Віталій Пономарьов прокоментував гру своєї команди.

"Ми володіли ініціативою та хотіли перемогти. Нам ще потрібно працювати над позиційними атаками, адже нам складно грати проти таких суперників як Минай. Але жодна команда не змогла легко перемогти закарпатців, а вони ще й відібрали очки у Зорі та Дніпра-1. Вони зіграли у той футбол, який ми передбачали і така тактика теж має право на життя – суперник здобув потрібний для нього результат. Потрібно більш зібрано та спокійніше грати, швидше рухати м’яч. Ми довго готували атаки, а Минай у той час встигав перебудовуватись.

В попередніх матчах наші гравці підсилювали гру після виходу на заміну. Сьогодні також Таллес, Квасниця та Руніч вдало ввійшли у гру. А Євгеній Пастух як тільки з’явився на полі міг забити, але влучив у стійку після першого ж дотику. Але не слід ділити команду на основних та запасних гравців – вони всі повинні приносити команді користь.

Тепер у команди буде два вихідних, а потім ми готуватимемося до наступного суперника. У нас запланований товариський матч з Шахтарем, тож ми з користю використаємо паузу на матчі збірних", — наводить слова Пономарьова офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Рухом та Минаєм.