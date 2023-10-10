На рахунку арбітра з Дніпра вже 69 вилучень.
Віталій Романов, фото УПЛ
10 жовтня 2023, 20:56
Віталій Романов в рамках поєдинку десятого туру елітного дивізіону чемпіонату України вилучив двох гравців у грі Полісся — Динамо.
Для нього це були 68 та 69 червона картка в рамках УПЛ, що дозволило повторити рекорд Віталія Годуляна, повідомляє офіційний сайт ліги.
Господарів поля дніпрянин вилучав уже рекордні 34 рази вилучав з поля, а гостей – 35.
Серед чинних арбітрів Чемпіонату України виділимо Ігоря Пасхала (Херсон), який 34 рази вилучав гравців із поля і може найближчим часом увійти до десятки найсуворіших суддів УПЛ.
Топ-5 найбільш суворих арбітрів:
Нагадаємо, раніше нападник Дніпра Роман Зозуля наздогнав помічника Анатолія Абдули та отримав дискваліфікацію.