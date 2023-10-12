Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Україна готується до матчу відбору на Євро-2024.

Збірна України готується до матчу відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії.

Як зазначається на офіційному сайті УАФ, вчора увечері на поле стадіону в празькому районі Страгов знову вийшли всі 26 присутніх у таборі виконавців. Лише Денис Попов продовжує індивідуальну підготовку на полі. Динаміка його відновлення позитивна.

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — Динамо Київ), Олександр Сваток (Дніпро-1), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Віталій Буяльський (Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ), Назарій Русин (Сандерленд, Англія).

У резерві: Олександр Тимчик (Динамо Київ).

Нагадаємо, матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.