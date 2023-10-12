Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник запевнив, що команда серйозно готується до звітного матчу.

Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок розповів про продовження підготовки команди до матчів кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

"У нас уже три дні були дуже інтенсивні тренування з багатьма тактичними вправами. Завтра інтенсивність зменшиться, потім знову активізується. Це тижневий цикл, який саме так запланований. Я думаю, що команда повністю готова до матчу з Північною Македонією. Так би мовити, усі в бойовій готовності.

У національній збірній завжди висока конкуренція. Майже всі готові до гри, окрім хіба що Дениса Попова, який поки працює за індивідуальною програмою.

Північна Македонія — це та сама команда, з тією ж тактикою, що й у минулому поєдинку. Розбираємо її матчі проти нас та Італії, дивимося на особливості й готуємося. Це відбірний поєдинок чемпіонату Європи, тож тут кожна гра дуже важлива. Треба виходити й викладатися на сто відсотків. У нас є турнірна необхідність узяти шість очок у двох матчах, але це не тисне, а навпаки, додає сил і мотивації. Ми не маємо права на помилку.

У мене ще й до того є своя мотивація. Мене довикликають уже на кілька зборів, але поки вийти на поле не вдавалося. Я чекаю на свій шанс, хочу його повністю використати, якщо мені його нададуть. Думаю, що готовий усіх здивувати в хорошому сенсі", — сказав Олександр Піхальонок.

Нагадаємо, матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.