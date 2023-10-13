Інше

Загадкова історія сталась в бельгійському аеропорту.

4 жовтня молодіжний склад донецького Шахтаря зустрічався з однолітками з Антверпена в рамках матчу другого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА. "Гірники" здобули перемогу з рахунком 2:1.

Успіх української команди затьмарив інцидент, який стався після матчу. Як повідомляє Динамоманія, на борту літака, на якому команда "гірників" мала повернутися до України, раптово не виявилося 19-річного хавбека Олександра Роспутька, який напередодні домовився з Шахтарем про новий п'ятирічний контракт. Саме на підставі цього факту і було ухвалено рішення включити його до заявки на матч з Антверпеном.

Внаслідок пошуків в аеропорту все, що вдалося знайти, це акуратно складена форма гравця. Футболіст видалив усі свої записи в соцмережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки. Його місцеперебування досі невідоме.

За даними БФ, Роспутько перебрався до росії. Саме тому футболіст повидаляв всі світлини на профілях в соцмережах.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Антверпен U-19 — Шахтар U-19 у 2 турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА.