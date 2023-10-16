Україна

Бразилець задоволений перемогою над Рухом.

Півзахисник Шахтаря Невертон висловився щодо перемоги у товариському матчі з Рухом (2:0) та прокоментував свій гол.

"Це був справді дуже гарний товариський матч. Радий першому голу у складі Шахтаря. Декілька днів тому повернулися до тренувань, вони дуже насичені та інтенсивні. Я дуже важко працюю на тренуваннях, аби потім показати себе якнайкраще в іграх, а команда змогла домогтися результату.

Чемпіонат України суттєво відрізняється від Бразилії. Тут треба мати набагато більше сили та швидкості. В Бразилії грають повільніше, тому це позначилось на мені. Я адаптуюся добре, дякуючи Богу. На тренуваннях та іграх намагаюся робити все, аби адаптація минула якомога швидше", - сказав Невертон в інтерв'ю ютуб-каналу Шахтаря.

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