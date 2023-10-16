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Football.ua аналізує, хто із гравців може змінити команду під час зимового трансферного вікна.

Уже зараз є низка футболістів, які незадоволені своїм становищем у клубі. У гравця може бути конфлікт із головним тренером, або недовіра з боку наставника та інші причини.

Football.ua зібрав ТОП-10 гравців, що зможуть змінити клуб уже в січні з тих чи інших причин.

Трево Чалоба (Челсі)

Цього сезону англійський футболіст не провів жодного матчу за лондонську команду. Причини були різні: недовіра з боку головного тренера Маурісіо Почеттіно, а потім 24-річний захисник отримав травму.

Спочатку була інформація, що Челсі хоче продати Чалобу, щоб відповідати вимогам ФФП. Потім, як трансфере вікно зачинилося, з'ясувалося, що гравець, до того ж, не входить до планів Почеттіно на сезон-2023/24.

Була інформація про те, що Чалобу може підписати Баварія. Ймовірно, що мюнхенський клуб знову спробує орендувати англійця. І, цілком імовірно, що Челсі погодиться.

Марк Кукурелья (Челсі)

Ще один футболіст, якого Челсі був готовий продати або віддати в оренду наприкінці літнього трансферного вікна. Була інформація за Манчестер Юнайтед, проте клуби не зуміли домовитися, і "червоні дияволи" зробили ставку на Серхіо Регілона.

Керівництво Челсі хотіло відпустити гравця, а Почеттіно, як з'ясувалося, не розраховував на нього. Проте потім травму зазнав Ріс Джеймс, а в Мало Гюсто триматчева дискваліфікація. Почеттіно нічого не залишалося, як спробувати Кукурелью праворуч у захисті, і він вразив керманича.

Проте, навряд чи Кукурелья продовжить і надалі грати правого захисника. Також, повідомляється, що хороша гра іспанця не змусить Челсі переглянути своє рішення: за можливості "сині" постараються продати Марка вже взимку.

Поль Погба (Ювентус)

Француз пропустив більшу частину минулого сезону, а нинішнього зумів відіграти лише 2 матчі (52 хвилини). Погба здав позитивну допінг-пробу, внаслідок чого отримав дискваліфікацію. На даний момент достеменно невідомо, який термін пропустить француз, але це майже, напевно, буде тривалий період.

Ураховуючи всі чинники, Ювентус може спробувати розлучитися з футболістом якнайшвидше. Про перехід до іншого клубу не йдеться, а ось про розрив контракту — цілком можливо.

Доменіко Берарді (Сассуоло)

Гравець, який давно проситься на підвищення. Але все ніяк не станеться... Улітку 2023 року Доменіко не тренувався близько десяти днів, очікуючи, що змінить клуб. Ювентус хотів підписати його, проте щось пішло не так: Сассуоло так і не отримав офіційної пропозиції.

У поточному сезоні в італійця 6 матчів, 5 голів та 1 результативна передача в Серії А. Статистика вражає. І хто знає, може Ювентус повернеться за стіл переговорів, або інша топ-команда Італії.

Жоржиньо (Арсенал)

Якщо раніше Жоржиньо був основним гравцем Челсі, а потім у перші півроку Арсеналу, то зараз ситуація змінилася. Італієць бразильського походження провів 6 матчів в АПЛ цього сезону. Проте, він відіграв лише 147 хвилин...

Можливо, кар'єра півзахисника на Туманному Альбіоні наближається до кінця. І поверненню до Серії А вже у січні виглядає цілком реалістичним.

Георгій Судаков (Шахтар)

Невеликий матеріал щодо можливого переходу українця до іншого клубу вже був на нашому сайті. Були чутки, що найактивніший інтерес до Георгія виявляє Ювентус. Правда це чи ні — стверджувати однозначно складно.

Тим не менш, якщо Шахтар за підсумками виступів у груповому етапі Ліги чемпіонів не зуміє пробитися хоча б до Ліги Європи, то ймовірність відходу Судакова зросте.

Щоправда, багато що ще залежатиме від того, скільки Шахтар запросить за свого гравця.

Маттейс де Лігт (Баварія)

У ЗМІ періодично з'являється інформація, що Томас Тухель незадоволений де Лігтом. Тренера не влаштовує манера гри нідерландського захисника. Через це він віддає перевагу парі центрбеків Кім — Упамекано.

Окрім цього, Баварія зберігає інтерес до Трево Чалоби. Тож не можна виключати, що якщо Тухель так і не зуміє порозумітися з де Лігтом, то голландець може покинути команду вже в січні.

Лука Модрич (Реал)

Хорват уперше за 11 років не зіграв у двох матчах поспіль за Реал. Востаннє таке траплялося, коли тренером мадридського клубу був Жозе Моурінью.

Модрич дав свій коментар із цього приводу, де заявив, що хоч і розуміє ситуацію, але все одно хоче грати "хоч кожні три дні, а не виходити на заміни".

Карло Анчелотті вже встиг заявити, що Модрич не покине Реал у січні. Однак, якщо ситуація продовжиться в тому ж руслі, хто знає, чи погодиться Лука і далі сидіти на лаві для запасних. Особливо коли якийсь клуб із Саудівської Аравії може запропонувати "золоті гори".

Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед)

Зайвий раз повторюватись не варто – у Санчо конфлікт із головним тренером Еріком тен Гагом. Нідерландський фахівець публічно розкритикував англійця, а у відповідь вінгер закликав не вірити усьому, що пишуть в Інтернеті.

Санчо перебуває у складному становищі: адже його ігрова форма викликає питання, виходячи зі чуток, гравці підтримали головного тренера у питанні з Санчо, а Джейдон, до того ж, не збирається вибачатися перед наставником.

Усе йде до того, що Санчо покине клуб у січні. Були чутки про можливу оренду в Боруссію Дортмунд, хоч і ймовірність на даному етапі не така висока.

Віктор Осімген (Наполі)

Нападнику не сподобалося відео в Тік-Тоці, яке виклав офіційний акаунт італійської команди.

Як результат — у Осімгена конфлікт із керівництвом команди. Начебто сторони вирішили всі питання, але сказати однозначно не можна, адже, можливо, у Віктора залишився осад.

Цією ситуацією можуть скористатися інші клуби, щоб знизити трансферну вартість Осімгена. Називають серед варіантів Челсі, який якраз потребує нападника.

Дуже багато залежатиме від того, як розвиватимуться подальші події навколо Осімгена, і чи попроситься він сам на вихід.