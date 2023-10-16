Евро-2015 (U-21)

Захисник молодіжної збірної України прокоментував свій стан здоров’я.

Молодіжна збірна України серед юнаків віком до 21 року в рамках четвертого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2025 зіграє домашній матч у Кошице проти одноліток із Англії.

Напередодні протистояння захисник "синьо-жовтих" Даніл Скорко розповів про стан команди.

"Після останнього туру УПЛ у мене була невеличка м'язова проблема. Не міг взяти участь у грі проти Люксембургу й лише вчора почав тренування.

На жаль, не зможу зіграти проти Англії. Сподіваюсь, у наступних матчах зможу допомогти команді.

У попередній грі хлопці дуже добре зіграли, отримав фантастичне задоволення від перегляду того матчу", — заявив український виконавець.

Матч Україна U-21 — Англія U-21 відбудеться 16 жовтня, о 19:30.