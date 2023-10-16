Україна

Підсумки матчу з Рухом.

Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен розповів про спаринг з Рухом (2:0) та підготовку команди до найближчих офіційних матчів.

"Передусім нам бракує гравців збірної, а для всіх інших футболістів, які не входять до її складу, це майже двотижнева перерва, саме тому ми організували для них товариську зустріч з Рухом. Також цього тижня з нами тренувалися деякі гравці Академії, що дозволило подивитися на молодь у спарингу з першою командою.

Для мене це був позитивний досвід з огляду не на результат, а на те, як ми грали, як футболісти змогли показати себе після двох днів важких тренувань. Я задоволений спарингом, задоволений групою і тим, як усі працювали останніми днями. Для частини цієї групи це була також підготовка до наступного матчу чемпіонату. Чекаємо повернення збірників, щоб продовжити тактичну частину роботи.

Завжди важливо продовжувати працювати на високому рівні, щоб гравці, не залучені до збірних, мали відповідні фізичні й тактичні навантаження. Щоб, коли команда збереться разом, усі перебували на одному рівні та мали однакову форму. Такі перерви дозволяють тренерам організувати товариські матчі й надати ігровий час футболістам, які менше грають у поєдинках чемпіонату та Ліги чемпіонів.

Мені подобається працювати з групою з 20 футболістів, що дозволяє нам проводити тренувальні ігри 11 на 11, подивитися на молодь. Також це добре з огляду на майбутнє: якщо щось станеться, то ти вже бачив деяких молодих виконавців і маєш уявлення про їхню гру. Я задоволений виконаною роботою", - цитує наставника офіційний сайт Шахтаря.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ТОП-10 футболістів, які можуть змінити клуб узимку