Северная Америка

Его колишнього футболіста пробиває чергову стелю.

Колишній шведський нападник Златан Ібрагімович завітав на подію Festival dello Sport, організовану відомим італійським виданням La Gazzetta dello Sport, та став справжньою зіркою вечора зі своїми саркастичними коментарями.

Черговий вислів футбольної зірки стосувався його колишнього партнера за часи виступів у каталонській Барселоні, аргентинського нападника Ліонеля Мессі, який нині грає за американський Інтер Маямі.

"Мессі в МЛС? Я радий за фанатів цього чемпіонату, бо вони хоч подивляться футбол знову.

Із тих пір, як я пішов із Лос-Анджелес Гелаксі, вони дивились тільки бейсбол", — заявив шведський ексфутболіст.

Нагадаємо, що до цього Златан дав неоднозначну оцінку португальському нападнику Рафаелю Леау.