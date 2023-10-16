Україна

"Гірники" досить несподівано оголосили про припинення співпраці з нідерландцем.

Патрік ван Леувен і його тренерський штаб залишають донецький Шахтар після всього кількох місяців перебування у ньому, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.

Нідерландський спеціаліст очолив донеччан у липні 2023 року, приєднавшись з луганської Зорі. Протягом цього часу команда провела під його керівництвом 12 офіційних матчів в українській Прем'єр-лізі (5 перемог, 3 нічиї, 1 поразка), Лізі чемпіонів (1 перемога і 1 поразка) і Кубку України (1 перемога).

"ФК Шахтар висловлює подяку Патріку ван Леувену і його асистентам за професіоналізм та бажає успіхів і перемог у майбутньому!", — йдеться в офіційній заяві клубу.

Ще вранці 16 жовтня Шахтар опублікував коментар 54-річного тоді ще головного тренера щодо товариського матчу з Рухом і підготовки команди до найближчих матчів. З огляду на його слова пресслужбі "гірників", звільнення виглядає досить неочікуваним.