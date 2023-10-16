Україна

У клубі швидко визначилися з тимчасовою заміною ван Леувена.

Хорватський спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна отримав посаду виконувача обов'язків головного тренера "гірників", повідомляє офіційний сайт клубу.

До наступних матчів команду з Донецька готуватиме саме 41-річний ексзахисник. Раніше Срна не мав жодного тренерського досвіду.

На його рахунку 536 матчів за Шахтар у всіх турнірах. У липні 2019 року він став технічним директором "гірників", а вже за рік отримав посаду спортивного директора.

Нагадаємо, нещодавно у клубі української Прем'єр-ліги оголосили про звільнення Патріка ван Леувена.