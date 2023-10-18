Україна

Президент Шахтаря прокоментував призначення тимчасового головного тренера.

Напередодні донецький Шахтар ухвалив рішення про завершення співпраці з Патріком ван Леувеном та одразу призначив директора по футболу Дарійо Срна на посаду тимчасово виконуючого обов’язки головного тренера.

Президент "гірників" Рінат Ахметов зробив коментар із приводу рокірування на керівній посаді в колективі.

"Твоє серце завжди було, є й буде з Шахтарем. Навіть знаючи, що ми плануємо призначити нового тренера, ти не злякався прийняти команду перед грою з Барселоною та іншими складними матчами.

Я впевнений, що в Шахтаря попереду багато перемог. Як упевнений і в перемозі України в цій несправедливій війні.

Я пишаюся тим, що клуб робить для реабілітації військових та підтримки їхніх сімей. Ці програми ми обов’язково продовжуватимемо", — заявив український функціонер.

Нагадаємо, що Срна свого часу виступав за донецький Шахтар упродовж 15 років (2003 – 2018).