Президент Шахтаря прокоментував призначення тимчасового головного тренера.
Сергій Палкін, Рінат Ахметов та Дарійо Срна, фото Facebook Сергія Палкіна
18 жовтня 2023, 11:28
Напередодні донецький Шахтар ухвалив рішення про завершення співпраці з Патріком ван Леувеном та одразу призначив директора по футболу Дарійо Срна на посаду тимчасово виконуючого обов’язки головного тренера.
Президент "гірників" Рінат Ахметов зробив коментар із приводу рокірування на керівній посаді в колективі.
"Твоє серце завжди було, є й буде з Шахтарем. Навіть знаючи, що ми плануємо призначити нового тренера, ти не злякався прийняти команду перед грою з Барселоною та іншими складними матчами.
Я впевнений, що в Шахтаря попереду багато перемог. Як упевнений і в перемозі України в цій несправедливій війні.
Я пишаюся тим, що клуб робить для реабілітації військових та підтримки їхніх сімей. Ці програми ми обов’язково продовжуватимемо", — заявив український функціонер.
Нагадаємо, що Срна свого часу виступав за донецький Шахтар упродовж 15 років (2003 – 2018).