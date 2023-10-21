Україна

Сергій Чоботенко поділився своїми думками перед грою з Ворсклою.

Захисник Полісся Сергій Чоботенко прокоментував майбутній поєдинок УПЛ проти полтавської Ворскли.

"Було декілька днів, коли ми працювали в дворазовому режимі тренувань. Працювали в цей час більше над тактикою, над фізикою. В ці дні також зіграли товариську гру між собою. Якось так пройшов цей період, часу не гаяли.

Думаю, порівняно з Winter Cup, Ворскла — це вже зовсім інша команда. Зараз ця команда — це суміш досвіду та молодості, команда, яка грає один в один, пресингує більшість часу в матчі. Тому очікуємо важкої гри в Полтаві.

Будемо демонструвати свій футбол, будемо намагатись використати те, що нам сказав тренерський штаб. У нас хороший настрій, ми дійсно не дивимось в турнірну таблицю, будемо дивитись туди вже навесні. У нас зараз будуть ігри з командами, які знаходяться на вершині турнірної таблиці і для нас це досвід та мотивація показати, що ми вміємо", - наводить слова Чоботенка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Ворскла – Полісся відбудеться завтра, 22 жовтня, о 15:00 за київським часом.