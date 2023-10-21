Україна

Капітан полтавської команди поділився своїми думками щодо відновлення після травми.

Захисник та капітан полтавської Ворскли Володимир Чеснаков прокоментував своє відновлення після травми.

"Здоров'я нормально. Думаю, ще пару днів попрацюю індивідуально і далі вже буду займатися у загальній групі.

Люди в залі працюють над собою. Футболісти розуміють, що потрібно не тільки на полі працювати, але й в залі, потрібно всебічно розвиватися. Зараз такі напрямки як тренажерна зала, фітнес, кросфіт ідуть пліч-о-пліч з футболом. Тому дуже добре, що багато людей ходить до зали та розвивається.

Правильно кажете, що треба багато працювати. Зала – це один з тих напрямків, де дуже багато треба працювати. Футбольне поле – це те, де ти повинен безпосередньо виконувати свою роботу, але розвиватися потрібно й на інших напрямках, у залі, фітнесі тощо. Своїм прикладом показую молоді, що потрібно постійно працювати над собою, аби досягати високих результатів", — сказав Чеснаков.

Цього сезону Чеснаков провів чотири поєдинки, в яких результативними діями не відзначався.

Свій найближчий матч Ворскла проведе проти Полісся. Матч відбудеться завтра, 22 жовтня, о 15:00 за київським часом.