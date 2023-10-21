Капітан полтавської команди поділився своїми думками щодо відновлення після травми.
Володимир Чеснаков, ФК Ворскла
21 жовтня 2023, 15:20
Захисник та капітан полтавської Ворскли Володимир Чеснаков прокоментував своє відновлення після травми.
"Здоров'я нормально. Думаю, ще пару днів попрацюю індивідуально і далі вже буду займатися у загальній групі.
Люди в залі працюють над собою. Футболісти розуміють, що потрібно не тільки на полі працювати, але й в залі, потрібно всебічно розвиватися. Зараз такі напрямки як тренажерна зала, фітнес, кросфіт ідуть пліч-о-пліч з футболом. Тому дуже добре, що багато людей ходить до зали та розвивається.
Правильно кажете, що треба багато працювати. Зала – це один з тих напрямків, де дуже багато треба працювати. Футбольне поле – це те, де ти повинен безпосередньо виконувати свою роботу, але розвиватися потрібно й на інших напрямках, у залі, фітнесі тощо. Своїм прикладом показую молоді, що потрібно постійно працювати над собою, аби досягати високих результатів", — сказав Чеснаков.
Цього сезону Чеснаков провів чотири поєдинки, в яких результативними діями не відзначався.
Свій найближчий матч Ворскла проведе проти Полісся. Матч відбудеться завтра, 22 жовтня, о 15:00 за київським часом.