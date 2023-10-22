Україна

Наставник "городян" поділився своїми думками після гри з Колосом.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди у матчі 11 туру УПЛ проти Колоса (0:1).

"Тяжко коментувати, коли ти програєш не по грі. Перш за все, мені, мабуть, прикро за хлопців. Вони дуже хотіли перемогти й були дуже близькими до перемоги. Були моменти, але це наша молодість, наша майстерність, щоб реалізовувати ці моменти.

У першому таймі ми мали вигравати з рахунком 2:1, але так стається, що пропускаємо. Дуже прості помилки при простих передачах призводять до стандартів біля наших воріт, з яких ми пропускаємо.

Дивно та неприємно. Утім я хлопцям сказав, що на жаль, зараз ми так навчаємось і зростаємо. Треба це перетерпіти. У них дуже високий потенціал. Ми в них віримо.

Щодо Ковальця, то, на жаль, Кирило отримав травму. Наскільки серйозну, або завтра, або післязавтра лікарі після МРТ знатимуть детальніше. Сподіваюсь, вона буде не настільки важкою", - наводить слова Ротаня УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — Колос.